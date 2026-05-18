JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸಡ್ 2026 ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!
2026ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 3:17 PM IST
ಕೋಟಾ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): 2026ರ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಾದ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತವು ಇತರ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋಟಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ತಜ್ಞರು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟವು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿತು. ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ - ಆಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟವು ಈ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 30–33%, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ 27–30% ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ 15–18% ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 8 ರಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿರಬಹುದು. 60–65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರ 500 ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶೇ 48 –52ರ ನಡುವೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವವರು ಅಗ್ರ 5,000 ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ - ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘ, ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು: ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾವತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವಂತಿತು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಿಕೆಯು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆ 2, ಪತ್ರಿಕೆ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ, ಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಬಹು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕಷ್ಟದ ಮಟ್ಟವು ಎರಡೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದೊಳಗಿನ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡವು.
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ - ಘನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನೈಜ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲ: ಖಾಸಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ವಿಜಯ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವು. ಪತ್ರಿಕೆ 1ರ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಶವು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮಧ್ಯಮ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘವಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದವು. ಪತ್ರಿಕೆ 1 ರ ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಶವು ಸುಲಭದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಕಷ್ಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
ಪತ್ರಿಕೆ 2 ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಷ್ಟದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಬ್ಲಾಕ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ" ವಿಭಾಗವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆ 1 ರ ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಶವು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪತ್ರಿಕೆ 2 ರದು ಸುಲಭದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರೆಗೆ ಇತ್ತು.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಘನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ನೈಜ ಅನಿಲಗಳ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೌತಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ-ಆಧಾರಿತ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಜೈವಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ NCERT ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಗಣಿತ - ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ, ಆದರೆ ದೀರ್ಘ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗಣಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ನವೀನವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಲಾ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
11 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏಕೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಲನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಣಿತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಿಭಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದವು.
