ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026: 16 ಪುಟಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ?
2025 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2026 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.
Published : December 13, 2025 at 8:19 AM IST
ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಮೇ 17 ರಂದು ಎರಡು ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಿದೆ.
ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ 16 ಪುಟಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 2026 ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನು? ಯಾರು ಅರ್ಹರು?: ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಜೆಇಇ - ಮೇನ್ಸ್ನಿಂದ ಅಗ್ರ 250,000 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ 1,01,250, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗದಿಂದ 25,000, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ 67,500, ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ 37,500 ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗದಿಂದ 18,750 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದೊಳಗೆ, ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎವೆರಿಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026 ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾದ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12 ನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೆಇಇ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ 'ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು' ಮತ್ತು 'ಎವೆರಿಡೇ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ' ನಂತಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.