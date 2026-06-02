JEE ADVANCED 2026: ಇಂದಿನಿಂದ ಜೋಸಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ, ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಕಣ್ಣು
ಜೆಇಇ - ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
Published : June 2, 2026 at 11:02 AM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ 2026ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,79,694 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ 56,880 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೆಒಎಸ್ಎಎ (ಜೋಸಾ) ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಕೋಟಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೃತ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಅಹುಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ವರ್ಗವಾರು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ 15,883 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ 12,385 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗದಿಂದ 6,377 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಸ್ಸಿ ವರ್ಗದಿಂದ 15,856 ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವರ್ಗದಿಂದ 6,379 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 2,502 ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು: ಜೆಇಇ - ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್) ಶಾಖೆಯು ಟಾಪರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೀಟುಗಳು ಎಐಆರ್ 61ಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2025ರ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 23 ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ 18,160 ಸೀಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೋಸಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ವರ್ಗದಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ20ರಷ್ಟು ಕೋಟಾವಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜೆಇಇ-ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೆಇಇ - ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಐಪಿಇ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ:
100ರ ಒಳಗಿನ ಎಐಆರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಾಂಬೆ, ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈನ ಸಿಎಸ್ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಐಐಟಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ.
100 ರಿಂದ 500 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರದ ಐಐಟಿಗಳ ಎಐ, ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಖರಗ್ಪುರದ ಸಿಎಸ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
500 ರಿಂದ 1000 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವವರು ಬಿಎಚ್ಯು, ರೂರ್ಕಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರದ ಕೋರ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
1000 ರಿಂದ 4000 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಇಂದೋರ್, ರೂಪನಗರ, ಮಂಡಿ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಧನ್ಬಾದ್, ಪಾಟ್ನಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ, ಖರಗ್ಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
4000 ರಿಂದ 8000 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೂರ್ಕಿ, ಗುವಾಹಟಿ, ಖರಗ್ಪುರ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಾರಣಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕಾನ್ಪುರ, ಮದ್ರಾಸ್, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತಿರುಪತಿ, ಗೋವಾ, ಧಾರವಾಡ, ಭಿಲಾಯಿ, ಜಮ್ಮುವಿನ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
8000 ರಿಂದ 12000 ರ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೋಪರ್, ಮಂಡಿ, ಇಂದೋರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಪಾಟ್ನಾ, ಧನ್ಬಾದ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ನೌಕಾ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಂತಹ ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
12,000 ದಿಂದ 17,000ರ್ಯಾಂಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ತಿರುಪತಿ, ಗೋವಾ, ಧಾರವಾಡ, ಭಿಲಾಯಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಖೆಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
