JEE ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ಅಂಕ ಗಳಿಸದ 98% ಮಕ್ಕಳು!
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ NEET ಇರುವಂತೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ JEE ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಅತಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
Published : May 16, 2026 at 6:33 PM IST
ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಜೆಇಇ) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಭಾನುವಾರ (2026 ಮೇ 17) ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ದೇಶದ 23 ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡುವುದು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಈ ಮಾತನ್ನು 'ಹೌದು' ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ತಜ್ಞರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ 2025ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 98 ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು (50%) ಗಳಿಸಲು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 360 ಅಂಕಗಳು ಇದ್ದವು. 2023 ರಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 1.77 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಧ ಅಂಕಗಳು (180) ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1.76 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಾನದಂಡ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. 2025 ರಲ್ಲಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 180 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿಶತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ.
ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ: ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, 2025 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಗರಿಷ್ಠ 332. 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 300 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ 250 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1,300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 200 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2,100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 180 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು.
2024 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಂಕ 355. 300 ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 2,400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 200 ಅಂಕ, 4,100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 180 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಡೆದಿದ್ದು 341 ಅಂಕ. ಆ ವರ್ಷ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 300 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ, 400 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 250 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. 200 ಅಂಕಗಳನ್ನು 1,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 180 ಅಂಕಗಳನ್ನು 2,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ 10% ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ 30%: ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಡ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಆಫ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು, ವಿಷಯವಾರು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 120 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
OBC ಮತ್ತು EWS ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು 6 ರಿಂದ 9 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. SC ಮತ್ತು ST ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ (PwD) ವಿಷಯವಾರು ಕಟ್ಆಫ್ 3 ರಿಂದ 5 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ 20% ರಿಂದ 30% ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 74 ರಿಂದ 109 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ 66 ರಿಂದ 98 ಅಂಕಗಳವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ, ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಆಫ್ 37 ಮತ್ತು 54 ಅಂಕಗಳಿವೆ.
25 ರಿಂದ 30 ಪ್ರತಿಶತ ಅರ್ಹತೆ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಹತಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆಗ 1.80 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 43,769 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 24.26 ರ ಅರ್ಹತಾ ದರ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1.80 ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ 54,378 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 31.4 ರಷ್ಟು.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ: ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅಭಿಮತ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಶೈಲಿಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗೇಟ್ವೇ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಐಐಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅವಧಿಗೆ ವಿವಿಧ ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸವಾಲನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
