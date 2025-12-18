ETV Bharat / bharat

ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ: ಟೈರ್​ ಬಸ್ಟ್​ ಶಂಕೆ

ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ (ANI)
ಕೊಚ್ಚಿ (ಕೇರಳ): ಜೆಡ್ಡಾನಿಂದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ 160 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ವಿಮಾನ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಮಾನ ಟೈರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೈರ್​ ಬಸ್ಟ್​ನಿಂದ ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​: ಜೆಡ್ಡಾ - ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೆಡ್ಡಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್​ವೇಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಟೈರ್​ಗೆ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ತಗುಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತುರ್ತು ಭೂ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದ ಟೈರ್​ ಬಸ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಇದು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಅಲ್ಲ. ಕರಿಪುರವು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಗಮವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ವಿಮಾನ: ಜೆಡ್ಡಾದಿಂದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ IX 398ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್" ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ವಿಮಾನದ ಬಲ ಮುಖ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಡಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.07ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಬಲ ಬದಿಯ ಟೈರ್​ ಬಸ್ಟ್​ ಆಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೇ ರನ್​ವೇ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಎಎಲ್​ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

