ಭಾರತದ ಎಪ್​ಸ್ಟೀನ್: 33 ಮಕ್ಕಳ 2 ಲಕ್ಷ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ದಂಪತಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

je-and-his-wife-sentenced-to-death-in-child-pornography-case
ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಭವನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 2:09 PM IST

ಬಂದಾ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್​ಸ್ಟೀನ್ ಕೇಸ್​ನ್ನೇ​ ಹೋಲುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಾದ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಪರಾಧಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಇದೊಂದು "ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ" ಅತ್ಯಂತ ದುರಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್​, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ಜೆಇ) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ್ ಭವನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ದುರ್ಗಾವತಿಯನ್ನು 33 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು.

je-and-his-wife-sentenced-to-death-in-child-pornography-case
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಿಗಳ ನೈತಿಕ ಅಧಃಪತನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೊಂದು 'ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಘೋರ ಸ್ವಭಾವದ ಅಪರಾಧ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಶ್ಲೀಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಂಟೆಂಟ್ (CSAM) ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ರಾಮ್ ಭವನ್ ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ದಂಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇ 26, 2023ರಂದು ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರಕೂಟದ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭವನ್ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾವತಿ ಮೂರರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 33 ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, 47 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಫ್​ಐಆರ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

je-and-his-wife-sentenced-to-death-in-child-pornography-case
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ದಂಪತಿ ಇಂತಹ 2 ಲಕ್ಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಭವನ್ 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿ, ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ವಕೀಲ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಹಣವನ್ನು ನೊಂದವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ದಂಪತಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್‌ಗಳು, ಹಣ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು 33 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಕೆಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತನಿಖೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು 2010 ಮತ್ತು 2020ರ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.

