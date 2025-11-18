ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕಸರತ್ತು: ದಿಢೀರ್​ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ JDU ನಾಯಕರು, ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಕರ್​?

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದೆ.

Bihar government swearing ceremony: On Monday night,
ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕಸರತ್ತು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 18, 2025 at 12:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ಎನ್‌ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕಸರತ್ತು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಹಠಾತ್​ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವಾಗ ಈ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ: ಇಬ್ಬರು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ದೆಹಲಿ ನಡುವಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಸಭೆಗಳು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕರು ನಿರಂತರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಮತ್ತು ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಹಠಾತ್​ ಸೋಮವಾರ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಸಂಪುಟ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ನಿತೀಶ್​ ಪ್ರಮಾಣ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 10 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎನ್‌ಡಿಎ ಘಟಕಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪುಟದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿ ಆರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಮತ್ತು ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಲಾ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು 19 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೂರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ: ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 89 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 15 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಯು 85 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ 14 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಪೀಕರ್​ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ?; ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್​ ಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಜೆಡಿಯು ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗೃಹ ಖಾತೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ: ಜೆಡಿಯು ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎ ಆಡಳಿತವಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಎಯ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಸಹ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಡಿಎ ಸಭೆ: ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್‌ಡಿಎ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

TAGGED:

BIHAR GOVERNMENT FORMATION
NITISH KUMAR
LALAN SINGH
LALAN SINGH AND SANJAY JHA IN DELHI
BIHAR GOVERNMENT FORMATION EXERCISE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ: 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲ‌ ಕಂಡುಕೊಂಡ 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ

Analysis| ಬಿಹಾರದ ಜಾತಿ ಸಮೀಕರಣವನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ತಂತ್ರ

ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಬಟ್ಟೆ ಕುರ್ತಾ, ತಿಪ್ಪೆ ಸೇರುವ ಸಿಪ್ಪೆಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ರೂಪ; 10 ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬಿಐಇಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮದುವೆ: ಹೆಳವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.