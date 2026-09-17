ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತುತ್ತಾದರೂ ಕುಂದದ ಛಲ; ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಶಿಖರ ಏರಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಚೇತರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2026 at 4:40 PM IST
ಸಾಧನೆಗಳು ಕೇಳುವುದು ಕಾರಣಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಜಯಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಮೋಹನ್.
ಪರ್ವತಾರೋಹಿ, ಉದ್ಯಮಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಜಯಶ್ರೀ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅವರ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೋಲಿನ ನಂತರದ ವೀರಾವೇಶದ ಗೆಲುವಿನ ಕಥೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನದ ತತ್ವ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
2025ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 29ರಂದು, ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಸಿಐಹೆಚ್ (ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಕೊರತೆ - ಹೆಮಿಪ್ಲೇಜಿಯಾ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಶಿಖರವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 5,895 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವನ್ನು 5 ದಿನಗಳು, 6 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು, ಅದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು 10 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 26 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.
ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಅವರಲ್ಲಿರುವುದು ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದಿಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಸುಮಾರು 6,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಅಪಾರ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 1,000 ಮೀಟರ್ಗಳ ಏರಿಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 5,400 ಮೀಟರ್ಗಳ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ VO2 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಜೋನ್ 2 ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಜೋನ್ 4 ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೇನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಹದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಚೇತರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ದೇಹ ಕುಸಿದುಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡೆ.
2. ನಿಮ್ಮ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೋ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ದಾಖಲೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಎಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು?
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಗಾಯಗಳು, ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರಂತರ ಸಂದೇಹ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಭಯ -ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತವೆ.
3. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು?
ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೇ? ನನ್ನ ದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು-ಬೀಳುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ನಾನು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯೇ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭಯವೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮಿತಿಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ನನ್ನ ದೇಹವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು
4. ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಾದ 'ಅವೊಲೊ ದಾನ್' (ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು) ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ.
ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವುದು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವೆನಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
5. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಅಂತಹ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ?
ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾರದು. ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.
6. ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬಳಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಾ?
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಚಯನವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಯಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 7. ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶದ ಪಾಲು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯೇ?
ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ, ಶೇ. 65ರಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಶೇ. 35ರಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೇಕು. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ದೇಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು.
8. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು?
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಚೇತರಿಕೆಯ ಕಾಲಮಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ನೀವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೀರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಿರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ತೀರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹಂತವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತಿಯಾದ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
9. ನೀವು ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಿ - ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಮಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಗುರಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
10. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
11. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಕಾದಿರುವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ಇರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮುಂದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದ್ರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಈ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿಯರು..!