29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ
83ರ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೂ 29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಹಿಳೆ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2025 at 7:59 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 83 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ತನಗೆ ಬಂದೊದಗಿದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾರಕದ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 29 ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ರೋಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಯಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಜಯಾ ಅವರು, "ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೀಗ 83 ವರ್ಷ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೃಢ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: "ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ರಮೇಶ್ ಸರಿನ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಕಡಯಪ್ರತ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದೆ. ನನ್ನಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಧೃತಿಗೆಡದೆ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ದೆಹಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ತನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಗೀತಾ ಕಡಯಪ್ರತ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 13.5% ರಷ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10.6%ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 30ರಿಂದ 69ರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1.6% ಮಾತ್ರ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
