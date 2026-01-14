ETV Bharat / bharat

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ನ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಜಪಾನ್​ ನಿಯೋಗ

ಜಪಾನಿನ 30 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗವು ಇಂದು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು.

JAPANESE DELEGATION
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಜಪಾನ್​ ನಿಯೋಗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 7:53 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಜಪಾನ್​​ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 30 ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆದರತೆಯನ್ನು ಜಪಾನಿಗರು ಬೆರಗು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಪಾನಿನ COURRiER ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಹಿರೋಕಿ ಮಿನಾಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಯೋಶಿಯಾಕಿ ಕೋಗಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಳಿಕ, ಅವರಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತೆಲುಗು ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಈನಾಡು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿರುವ ಮನ್ನಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ: ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾದ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​​ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಕ್ರೀಡೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಗ್ಲೋಬಲ್​ ವಿಲೇಜ್​, ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಐಷಾರಾಮಿ ತಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಧಾಮ, ಒಟಿಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ರಾತ್ರಿ ಸಫಾರಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು.

ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐಜೆ ಕಕೆಹಶಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಂಡಾ ಅವರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಾಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಜಪಾನ್​ ನಿಯೋಗವು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯೊಳಗಿನ ಹವಾ ಮಹಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಮಾಯಾಲೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಪಾನೀಸ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರದ್ದೇ ದೇಶದ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಸುದ್ದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಸುದ್ದಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಭಿತ್ತರ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕ ಬಿಲಾಲ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಚೇರಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜಪಾನಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಸುದ್ದಿಮನೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಈಟಿವಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಬಾಲಭಾರತದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಪಾನ್​ಗಿಂತಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ದೊಡ್ಡವು: ಇದೇ ವೇಳೆ COURRiER ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕಿ ಹಿರೋಕಿ ಮಿನಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಿಯೋಗದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯೆ ಐಕೊ ಚಿಕಾಬಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆತಿಥ್ಯ ತಾಣಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ, ಅದ್ಭುತ ಸೆಟ್​​ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದೆ. ಇಂತಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೊಗಳಿದರು.

"ನಾನು ಜಪಾನ್‌ನ ದೂರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಯು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

RAMOJI FILM CITY ETV BHARAT
EENADU ETV BHARAT
COURRIER JAPON
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​ ಸಿಟಿಗೆ ಜಪಾನ್​ ನಿಯೋಗ
JAPANESE DELEGATION

