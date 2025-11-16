238ರ ಪೈಕಿ 236 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ರ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ
ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜೆಎಸ್ಪಿ ಒಂದೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ.
Published : November 16, 2025 at 9:30 PM IST
ಪಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ 'ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್'ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಜನ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ (ಜೆಎಸ್ಪಿ) ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಿಪುಣನ ಪಕ್ಷವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಜೆಎಸ್ಪಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 238 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಜೆಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 98 ಪ್ರತಿಶತ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವು 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಎರಡರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸ್ಥಾನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಪಿ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 243 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷದ ಆಣತಿ ಮೇರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷವು, 238 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 236 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರದಷ್ಟಿದ್ದ ಪಡೆದ ಮತಗಳು: ಜೆಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 35 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ 'ಆಟ' ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಜೆಎಸ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಡಿಎ 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಯು 10, ಬಿಜೆಪಿ 5, ಎಲ್ಜೆಪಿ 3, ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮತಗಳನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, 14 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಜೆಡಿ ಒಂಬತ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು, ಸಿಪಿಐ (ಎಂ), ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್), ಐಐಪಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ತಲಾ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೂಟದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ 89, ಜೆಡಿಯು 85, ಎಲ್ಜೆಪಿ 19, ಹೆಚ್ಎಎಂ 5 ಮತ್ತು ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇತ್ತ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ನ ಆರ್ಜೆಡಿ 25, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) 2, ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಮತ್ತು ಐಐಪಿ ತಲಾ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದವು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಐಎಂಐಎಂ 5 ಮತ್ತು ಬಿಎಸ್ಪಿ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ.
