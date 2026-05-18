ಅದೆಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಲಿ, ಈ ವೈದ್ಯನಿಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆ: ಮಳೆಯೇ ಬರಲಿ ಚಳಿಯೇ ಇರಲಿ ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಪಯಣಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್​!

ಗುಜರಾತ್​ನ ಜಾಮನಗರದ ಈ ವೈದ್ಯ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕೇವಲ ಸೈಕಲ್​ ತುಳಿಯುತ್ತಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

JAMNAGAR DR RAJENDRA VIRANI USES ONLY BICYCLE SINCE 11 YEARS
ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಾನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 4:08 PM IST

(ಜಾಮ್‌ನಗರ) ಗುಜರಾತ್​: ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​​​​​​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​​​​​ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಜಾಮ್‌ನಗರ​ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಾನಿ ಎಂಬುವವರು ದುಬಾರಿ ಇಂಧನದ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದೇ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್​ನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಇಂದು 'ಜಾಮ್‌ನಗರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್' ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 400 ಜನರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಾಮ್​ನಗರ್​ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್​. (ETV Bharat)

ವೈದ್ಯರು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ?: ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಾನಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಃ ಉತ್ಸಾಹಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್ ನೇಗಿ ಎಂಬ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಕ್ರಮೇಣ, ಜನರು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಇಂದು, 'ಜಾಮ್​ನಗರ್​ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್' ಸುಮಾರು 400 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಈ ಕ್ಲಬ್​​ನ ಸದಸ್ಯರು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕ್ಲಬ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್‌ಗಳನ್ನು (ಈಜು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಟ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹಾಗೂ 300, 400, 600 ಮತ್ತು 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ದೀರ್ಘ - ದೂರ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ."

ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಗೆ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ. (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್: ಜಾಮ್‌ನಗರ​ ವಲ್ಕೇಶ್ವರಿ ನಗರಿಯ ನಿವಾಸಿ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದರೂ, ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದರೂ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕವೇ ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲೇ ಇರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಾಗಲಿ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕಾರು ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಬೈಕ್ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ವರದಾನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ - ಏರುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್​​ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್​​ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆ - ಸೈಕ್ಲಿಂಗನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ವಿರಾನಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ಜಾಮ್‌ನಗರದಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವು 5 ರಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಗರಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೈಕ್ಲಿಂಗನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್​ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿರಾನಿ, ನಾವು ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

