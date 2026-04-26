ETV Bharat / bharat

ಗುಜರಾತ್​ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನದ ದಿನವೇ ಎಎಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಸಾವು

ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ದಿನವೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಜಾಮ್​ನಗರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ.

Jamnagar AAP candidate Narendra Singh dies
ಮೃತ ಆಪ್​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಜಡೇಜಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜಾಮ್‌ನಗರ (ಗುಜರಾತ್​): ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡುವೆಯೇ, ಭಾನುವಾರ ದುರಂತವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (AAP) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದಾಗ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜಡೇಜಾ ಅವರಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಎದೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದವು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ ಕಾರಣ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ: ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಜಡೇಜಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಸಾವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಜಾಮ್‌ನಗರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಆವರಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್​ ಆದ್ಮಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್​ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು. 15 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, 84 ಪುರಸಭೆಗಳು, 34 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳು ಮತ್ತು 260 ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಂತೆ ಮತದಾನ ಜರುಗಿತು.

4.18 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 9,992 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಂದು ಬರೆದರು. ಮತದಾನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕ್ವಾಡ್​ಗಳು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಮತದಾನ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನರನ್​ಪುರಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸೋನಲ್​ ಶಾ, ಪುತ್ರ, ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್​ ಶಾ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ರಿಶಿತಾ ಪಟೇಲ್​ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದರು.

TAGGED:

AAP CANDIDATE DIES
DIES OF CARDIAC ARREST
HEART ATTACK
GUJARAT LOCAL BODY ELECTION 2026
JAMNAGAR AAP CANDIDATE DIES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.