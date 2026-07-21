ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆ: ಕತ್ರಾ ಒಂದರಲ್ಲೇ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 107.1 ಮಿಮೀ ಮಳೆ
ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೂಂಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಖಾಸಗಿ ಹವಾಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಒಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : July 21, 2026 at 2:49 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಮ್ಮುವಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕತ್ರಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 107.1 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂಂಚ್ನಲ್ಲಿ 61.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೌರಿಯಲ್ಲಿ 49 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 54.5 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾ (34 ಮಿ.ಮೀ), ಉಧಂಪುರ್ (28.2 ಮಿ.ಮೀ), ಕಥುವಾ (17.5 ಮಿ.ಮೀ), ಮತ್ತು ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ (13 ಮಿ.ಮೀ) ಕೂಡ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, 33 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ 29.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 27.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಪಾಂಪೋರ್ನಲ್ಲಿ 25.5 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 9.1 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕುಪ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ 4.8 ಮಿ.ಮೀ., ಕೊಕರ್ನಾಗ್ 9.2 ಮಿ.ಮೀ., ಅನಂತ್ನಾಗ್ 2.0 ಮಿ.ಮೀ., ಪುಲ್ವಾಮಾ 7.3 ಮಿ.ಮೀ., ಬುಡ್ಗಮ್ 12.0 ಮಿ.ಮೀ., ಗಂಡರ್ಬಾಲ್ 21.5 ಮಿ.ಮೀ., ಸೋನಾಮಾರ್ಗ್ 15.5 ಮಿ.ಮೀ., ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ 15.0 ಮಿ.ಮೀ., ಬಂಡಿಪೋರಾ 1.0 ಮಿ.ಮೀ., ಶೋಪಿಯಾನ್ 8.0 ಮಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಕುಲ್ಗಮ್ನಲ್ಲಿ 2.2 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 19ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ 28 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಂಚ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಧಮ್ಪುರ ಮತ್ತು ಚೆನಾನಿ ನಡುವಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳು ಉರುಳಿದ ಕಾರಣ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈ 23 ರವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಕಥುವಾ, ರಿಯಾಸಿ, ಉಧಂಪುರ್, ರಾಜೌರಿ ಮತ್ತು ರಾಂಬನ್ ನಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD)ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಅಲರ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ (I&FC) ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಝೀಲಂ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಹವಾಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 'ಕಾಶ್ಮೀರ ಹವಾಮಾನ'ದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿಗೆ ಪೂಂಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗುರಿಯಾಗಲಿವೆ.
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