ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ಜಮ್ಮು ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ: ಎಕೆ 47 ಬಂದೂಕುಗಳು ವಶಕ್ಕೆ, ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ಖಂಡನೆ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಮ್ಮುವಿನ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

kashmira times
ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ (IANS)
November 20, 2025

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಎಕೆ ರೈಫಲ್ಸ್‌, ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮುವಿನ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ" ಎಂದು ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರಬೋಧ್ ಜಮ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಧಾ ಭಾಸಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ದ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಪತ್ರಿಕಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ, ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಪ್ರದೇಶದ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತರರು ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಧ್ವನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿರಳವಾಗಿರುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಕೆಲವೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು "ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಸಂಪಾದಕರು, "ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸಲು, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೇಶದ್ರೋಹವಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು, ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯ 2021–22ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಪಾದಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KASHMIR TIMES
ಕಾಶ್ಮೀರ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಚೇರಿ
JAMMU AND KASHMIR
SIA
KASHMIR TIMES OFFICE RAIDED

