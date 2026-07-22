ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ; ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್, ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತ
ಇಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು.
Published : July 22, 2026 at 3:43 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಜನರು ದೂರವಿರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ ಜಮ್ಮು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರಾಂಬನ್ ಮತ್ತು ಉಧಮ್ಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ಸುಧಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರೊಬ್ಬರು, "ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೊಘಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸೋನಮಾರ್ಗ್ ಲೇಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬಂದಿಪೋರಾ ಗುರೇಜ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 24ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನವಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಪಿರ್ ಪಂಜಾಲ್ನ ರಾಜೌರಿ ಮತ್ತು ಪೂಂಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀರ್ವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಂಪಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು.
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದು: ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಾರಣ ಜುಲೈ 19ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಖೋರಿ, ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ನ ಮಚೈಲ್ ಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ಯಾತ್ರೆಯಂತಹ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾತ್ರೆಗಳೂ ಸಹ ಜುಲೈ 24ರ ವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.
ಮಂಗಳವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಥುವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 153.4 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾದಲ್ಲಿ 133 ಮಿ.ಮೀ., ಉಧಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ 132.6 ಮಿ.ಮೀ., ಜಮ್ಮು 62.1 ಮಿ.ಮೀ., ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿ 58.5 ಮಿ.ಮೀ., ಪೂಂಚ್ನಲ್ಲಿ 51 ಮಿ.ಮೀ., ರಾಂಬನ್ ನಲ್ಲಿ 49 ಮಿ.ಮೀ., ಬಟೋಟೆಯಲ್ಲಿ 46.1 ಮಿ.ಮೀ., ರಿಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ 44.5 ಮಿ.ಮೀ., ರಾಜೌರಿಯಲ್ಲಿ 40.8 ಮಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಭದರ್ವಾನಲ್ಲಿ 36.8 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಜುಲೈ 23ರ ವರೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಗುಡುಗುಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜುಲೈ 24ರಿಂದ 29ರವರೆಗೆ ಹಗುರ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 24-48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನದಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ತೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
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