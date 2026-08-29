ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಹೂಳೆತ್ತುವಿಕೆ: ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 690 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಲಾಲ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 29, 2026 at 4:17 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ 450 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಹಂತ 1 ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 900 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 690 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಲಾಲ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 450 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ನ ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ - 2 ಮತ್ತು ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆಯಾದರೂ, ಬಾಗ್ಲಿಹಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1ರ ಗೇಟ್ಗಳ ಬಳಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಎನ್ಎಚ್ಪಿಸಿ) ಒಡೆತನದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯು 2,500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯು 1,100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಟಿದ್ದು, 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 200 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2 ರೂ. ಮಾರಾಟ ದರವಿದ್ದರೂ, 10 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಗೃಹಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 6.83 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರವು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 10,275.72 ಕೋಟಿ ರೂಗಳಾಗಿದ್ದು, 7,352.87 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ; ಇದರಿಂದಾಗಿ 2,922.85 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ಗಳವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 2.45 ರೂ., 200 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 4.20 ರೂ. ಹಾಗೂ 400 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 4.60 ರೂ. ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ನವದೆಹಲಿಯು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ 1960ರ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ದ್ವಾರಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಲಾಲ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎನ್ಎಚ್ಪಿಸಿಯು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಸಲಾಲ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪುನಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದರ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಾಗ್ಲಿಯಾರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಂತರ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ," ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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