ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್, ಮದುವೆಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:45 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ದಂಪತಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, "ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಉಂಗುರದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ನಿಧಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬ್ರೋ" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಮರ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಉಂಗುರದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026
ನಿಧಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಂದರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು, ದುಪಟ್ಟಾ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಖಾಕಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಾ ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ನೆಹರೂ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ದಂಪತಿ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ರಜ್ದಾನ್ ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಗುತ್ತಾ, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೂವುಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮದುವೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅವರ ಘೋಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವು ಶುಕ್ರವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30) ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ದಂಪತಿಗಳ ಆಪ್ತರ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಸಂಜೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
It’s done bro 💍 @OmarAbdullah https://t.co/I3V5HnCz7C— Nidhi Razdan (@Nidhi) October 31, 2026
ಒಮರ್ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಒಮರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 1994 ರಂದು ಪಾಯಲ್ ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಜಾಹೀರ್ ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 2009ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವರ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಧಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ನೀಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
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