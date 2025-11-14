ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: 24,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೇವಯಾನಿ
ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ದೇವಯಾನಿ ಇದೀಗ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2025 at 12:28 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 12:37 PM IST
ಜಮ್ಮು: ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾಗ್ರೋಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇವಯಾನಿ ರಾಣಾ ಅವರು 24,526 ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಇಂಡಿಯಾ)ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹರ್ಷದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 17,688 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಶಮೀಮ್ ಬೇಗಂ ಅವರು 10,846 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Newly-elected BJP MLA from Nagrota, Devyani Rana says, " i am fortunate that the manner in which nagrota blessed rana sahib (her father, late mla devender singh rana), they did their duty of being a family today too and blessed me. i will be thankful to them...when bjp… https://t.co/9rT15GOlVC pic.twitter.com/sQmqebcDrS— ANI (@ANI) November 14, 2025
ನಾಗ್ರೋಟಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವಯಾನಿ ಆರಂಭಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಿಂದಮೂ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತದಾನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವಯಾನಿ 42,214 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಹರ್ಷ್ ದೇವ್ ಸಿಂಗ್ 17,688 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಮೀಮ್ ಬೇಗಂ 10,846 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ದೇವಯಾನಿ ಅವರ ತಂದೆ ದೇವೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಯಾನಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಈ ಮೊದಲೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ದೇವಯಾನಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ದೇವೇಂದರ್ ರಾಣಾ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಈ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ದೇವಯಾನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದೇವಯಾನಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕಂಪದ ಅಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ದೇವಯಾನಿ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದೆ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ತಾತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಲ್ಲೋರಿಯಾ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ರಾಣಿ ಬಲ್ಲೋರಿಯಾ ಕೂಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ದೇವಯಾನಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ದೇವಯಾನಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ತೆಲಂಗಾಣ, ಜಮ್ಮು ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ