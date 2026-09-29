ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರ ವೇತನವನ್ನು ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದ ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ
ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿದ್ದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್): ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿದ್ದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
ಸದನದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಶಾಸಕರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭತ್ಯೆಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲು ಈ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.
ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯದನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮ್ ಲಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದೆಯೇ ಶಾಸಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ ಸದನದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ಸ್ಲಾಥಿಯಾ ಅವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದರೂ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ರಾಥರ್ ಅವರು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರು; ಆಗ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡವು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನದ (statehood) ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಪಕಾಲದವರೆಗೆ ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದರು.
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