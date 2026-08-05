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370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಾಗಿ 7 ವರ್ಷ: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ; ಪಿಡಿಪಿ, ಎನ್​​ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 7 ವರ್ಷ- ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​- ವಿಪಕ್ಷ ಪಿಡಿಪಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಎನ್​​ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

ARTICLE 370 ABROGATION
ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. (ANI)
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By PTI

Published : August 5, 2026 at 3:19 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದಾಗಿ ಇಂದಿಗೆ 7 ವರ್ಷ. ಏಳನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ (CRPF​) ರಾಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು-ಶ್ರೀನಗರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್​ಹೆಚ್​​-44 ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಿಧಾನದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿತು.

ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಂತಸ: ಏಳನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಗುಲಾಮ್ ಅಲಿ ಖತಾನಾ, "ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು. 370ನೇ ವಿಧಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗೆ ಮದುವೆಯಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜಿ20 ದೇಶಗಳ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಶೇಕಡಾ 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನ ನಡೆಯಿತು ಎಂದರು.

ಶಿವಸೇನೆ (UBT) ವಕ್ತಾರ ಆನಂದ್ ದುಬೆ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕೇಂದ್ರವು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಡಿಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ 7ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ (PDP) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ, "ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಾವು 370 ಮತ್ತು 35ಎ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮರು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಹೋರಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

370 ನೇ ವಿಧಿಯು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪಿಡಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: 370 ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿಯ 7ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಅವರ 'ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಬೈ ವುಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ನೋಯಿ ಈವ್ನಿಂಗ್'ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಕಾಡುಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಿದ್ರಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಕಾನ್ಫ್​​ರೆನ್ಸ್​ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು: 2019 ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 5 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

370ನೇ ವಿಧಿಯು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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ARTICLE 370
CM OMAR ABDULLAH
UNION TERRITORY
MEHBOOBA MUFTI
ARTICLE 370 ABROGATION

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