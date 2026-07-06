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ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತುಹೋದ ವಾಹನಗಳು

ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

Jammu & kashmir : Flash floods in doda and kishtwar
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತುಹೋದ ವಾಹನಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 5:13 PM IST

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ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೈಲ್‌ರೇಸ್ ಸುರಂಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹವು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹುದುಗಿವೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಾಹನಗಳು ಮಣ್ಣು, ಬಂಡೆ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಹೂತುಹೋಗಿವೆ. ಕಾವರ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ವಾಹನಗಳು ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಮಣ್ಣು, ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೋಡಾದ ಪ್ರೇಮ್‌ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಂತಹ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದೋಡಾ-ಕಿಶ್ತ್ವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (NH-244) ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳ ರಾಶಿಗಳು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುದುಗಿಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ: ಕಾಜಾ - ಕಿನ್ನೌರ್​ - ಶಿಮ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್​

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿನ್ನೌರ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಅಡ್ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಿನ್ನೌರ್‌ನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಚೋಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಸತತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೀರು ನಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವಶೇಷಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -5 ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

TAGGED:

FLOODS IN KISHTWAR
HEAVY RAIN IN JAMMU
MASSIVE LANDSLIDE
ಮೇಘಸ್ಫೋಟ
HEAVY RAIN

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