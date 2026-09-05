ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರದೇಶ: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕಿನಾ ಇಟೂ ಘೋಷಣೆ
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕಿನಾ ಇಟೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 5, 2026 at 6:32 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕಿನಾ ಇಟೂ ಅವರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಲ್ಲಾಸ್ ನವ ಭಾರತ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NBSK) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 1,80,317 ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ 1,78,680 (ಶೇಕಡಾ 99.09) ಜನರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಸಕಿನಾ ಇಟೂ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
My beloved people of Jammu & Kashmir,— Sakina Itoo (@sakinaitoo) September 4, 2026
Today, we celebrate a historic milestone. A moment of immense pride for every citizen of J&K.
With deep honour, I declare that Jammu & Kashmir has achieved the noble distinction of becoming a Fully Literate Union Territory, recording an…
"ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ULLAS -NBSK ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 98.43% ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವರನ್ನು ಸಚಿವೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಾಯಕತ್ವ, ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ನೋಡಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭವೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 95 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್-ಎನ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಲ್ಲಾಸ್-ಎನ್ಬಿಎಸ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು: ಉಲ್ಲಾಸ್, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಮಾನದ ಕಲಿಕೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ, 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ವಯಸ್ಕರ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
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