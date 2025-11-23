'ಮುಸ್ಲಿಮರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಡ್ಡಿ'- ಜಮೈತ್ ಉಲೇಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ; ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ
ಭಾರತದ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಜಮೈತ್ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : November 23, 2025 at 2:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕುರಿತು ಜಮೈತ್ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮೌಲಾನಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ, "ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು (ಮುಸ್ಲಿಮರು) ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Arshad Madani says, " the world thinks that muslims have become helpless, finished, and barren. i don't believe so. today, a muslim mamdani can become mayor of new york, a khan can become mayor of london, whereas in india, no one can… pic.twitter.com/cyuQzgZmHL— ANI (@ANI) November 22, 2025
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಅಜಮ್ ಖಾನ್ ಜೈಲುವಾಸ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಕೇಸಿನ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi | BJP leader Yaser Jilani says, " there cannot be a better place for muslims than india, nor a better big brother than the hindus. there is confusion in the statement made by arshad madani. on one hand, he says that the condition of muslims in the world is not good,… https://t.co/LjqqEKTknA pic.twitter.com/x4t24i0vgk— ANI (@ANI) November 22, 2025
"ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂದರೆ ಅಸಹಾಯಕರು, ಅಂತ್ಯವಾದವರು, ಒಡಕಿನವರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಜಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೇಯರ್, ಸಾದಿಕ್ ಖಾನ್ ಲಂಡನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆ ಎತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ: ಜಮೈತ್ ಉಲೇಮಾ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ ಅವರ ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸಹೋದರ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ಮದನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಯಾಸರ್ ಜಿಲಾನಿ, ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿವಿ ಮಾಲೀಕ ವಂಚನೆ, ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪ್ರಕರಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಚಿಂತನಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಾದಿತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿವಿ ಉಪ ಕುಲಪತಿಗಳಿವರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮದನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಮಜರ್ ಆಸಿಫ್. ಅಲಿಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ನೈಮಾ ಖತೂನ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮುಸ್ಲಿಮರು. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ದೇಶದ 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಿರಿ: ಮೌಲಾನಾ ಅರ್ಷದ್ ಮದನಿ