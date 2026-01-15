ಮಧುರೈ ಅವನಿಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆರಂಭ; ವಾಡಿವಾಸಲ್ನಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಹೋರಿಗಳು
ಮಧುರೈ, ವಿರುಧುನಗರ, ಶಿವಗಂಗಾ, ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಥೇಣಿ, ದಿಂಡಿಗಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿಗಳು ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : January 15, 2026 at 10:02 AM IST
ಮಧುರೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ, ಮಧುರೈನ ಅವನಿಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ.
ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು ಹಬ್ಬ ಪೊಂಗಲ್ ಅಪೂರ್ಣ. ಅದರಂತೆ, ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಮಧುರೈನ ಅವನಿಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂದ್ರಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಚಿವರಾದ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಳನಿವೇಲ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಮಧುರೈ, ವಿರುಧುನಗರ, ಶಿವಗಂಗಾ, ರಾಮನಾಥಪುರಂ, ಥೇಣಿ, ದಿಂಡಿಗಲ್ ಮತ್ತು ತಿರುಚ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೋರಿಗಳು ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 80 ರಿಂದ 90 ಹೋರಿಗಳನ್ನು 'ವಾಡಿವಾಸಲ್' (ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ) ಮೂಲಕ ಬಿಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಾಡಿವಾಸಲ್ನಿಂದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿವೆ, ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವವರನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯುವವರು ಸಹ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಡಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಈಜು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು, ಹತ್ತಿ ಬೀಜಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಜೋಳ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜೇತ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ: ಈ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸುತ್ತಿಗೂ 50 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗೂಳಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹೋರಿ ಪಳಗಿಸುವವರಿಗೂ ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ , ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ , ಹಾಸಿಗೆ , ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
