ದಹಿ ಹಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 77ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯನಿಂದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ!
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಜಲಗಾಂವ್ ನಗರದ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ನಾಮದೇವ್ ಚೌಧರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 5, 2026 at 1:51 PM IST
ಜಲಗಾಂವ್(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಹಿ ಹಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜಲಗಾಂವ್ ನಗರದ ಮೂಳೆ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ನಾಮದೇವ್ ಚೌಧರಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 77ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜಲಗಾಂವ್ ನಗರದ ಪಾಂಝರಾಪೋಳ ಪ್ರದೇಶದ ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ದಹಿ ಹಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಹಿ ಹಂಡಿ ವೇಳೆ ಯುವಕರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪಿರಮಿಡ್ನಂತೆ ಹತ್ತಿ ಮಡಿಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೇವೆ: ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ವೈದ್ಯರಾದ ನಾಮದೇವ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ದಹಿ ಹಂಡಿ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ತಂದೆಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಹಿ ಹಂಡಿ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು: ಡಾ. ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ದಹಿ ಹಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಲಾಮು: ಚೌಧರಿ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ಪುಡಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿವಿಧ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಲಾಮಿಗೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಲಾಮು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಡಾ. ಚೌಧರಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
77ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ದಹಿ ಹಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಹಣ ಪಡೆಯದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಅವಧೂತ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
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