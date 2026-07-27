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ಯಾವುದೇ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದ ಬಡ ರೈತನ ಮಗಳು!

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಬಡ ರೈತನ ಮಗಳು ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

Jajpur Farmer's Daughter Lakshmi Banara Cracks NEET; Inspired by Her Younger Brother's Tears
NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 4:17 PM IST

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ಜಾಜ್‌ಪುರ (ಒಡಿಶಾ): ರೈತನ ಮಗಳೊಬ್ಬಳು 2026ರ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ!

ಜಿಲ್ಲೆಯ ದನಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ನಾಡಿಯಾಭಂಗಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಕಾದೈಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬನಾರ ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದ ರೈತನ ಮಗಳು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸಿಪೈ ಬನಾರ ಈಕೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

''ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಾಧಾರ. ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೊಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು. ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವೇ ಈ ಸಾಧನೆ'' ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ತಲಗಡಿಯಾ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ರಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಲ - ಗದ್ದೆಗೆ ತೆರಳಿ ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನೋಡತೋಡಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಸತತ ಓದಿನ ಹೊರತು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಳಾದೆ. ಆದರೂ, ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಟ್​ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾದೆ'' ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 4ರಿಂದ ನನ್ನ ಓದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಓದಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ರಜೆ ವೇಳೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿರುವುದೇ ತಾನು ಈ ವೈದ್ಯೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗುರಿ. ತನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬದ ಕನಸು: ತಮ್ಮ ಮಗಳು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಓದಿದಳು. ಬಳಿಕ KISS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು. ಬಳಿಕ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಳು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂದೆ ಸಿಪಾಯಿ ಬನಾರಾ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ನಮಗೆ ದುಸ್ಥರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕನಸಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಬನಾರಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ ಆದಳು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಬನಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾವ ಸುದಮ್ ಹೆಂಬ್ರೋಮ್ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ''ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈದ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು. ಇದೀಗ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್​ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದೇ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು'' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮಹಾಂತ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

NEET STUDENTS ACHIEVEMENT
FARMER DAUGHTER CRACKED NEET
NEET ಪರೀಕ್ಷೆ
ರೈತನ ಮಗಳ ಸಾಧನೆ
FARMER DAUGHTER

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