ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಜೈಶಂಕರ್​ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್​. ಜೈಶಂಕರ್​ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಅಮೆರಿಕ, ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

WEST ASIA CONFLICT
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ (ANI)
Published : March 24, 2026 at 1:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ, ಜರ್ಮನಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇರಾನ್​ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿದ್ಯುತ್​ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜೈಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಜೊತೆ ಫೋನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಶಂಕರ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುಬಿಯೋ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕಳವಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನೆರವಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್​ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ: ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಒಮನ್, ಕತಾರ್, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಎನ್‌ಜಿಯು (ದ್ರವೀಕೃತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ) ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜರ್ಮನ್​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೂ ಫೋನ್​ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಇರುವ ಗಡುವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನಿನ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್​ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನೂ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

