ಸರ್ಕಾರದ ಮಸೂದೆಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ; ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್ ಆರೋಪ​

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

True Intent Of Bills Brought By Govt Mischievous, Have To Be Rejected Completely: Congress
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 12:36 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಮಸೂದೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್​ ರಮೇಶ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಜೈರಾಂ ರಮೇಶ್​, ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಳವಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿಷಯವು ಮೋಸದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ 543 ಸದಸ್ಯರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಒಬಿಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಸದನದ ಬಲವನ್ನು 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಎತ್ತಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನ (ನೂರಾ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ -2026, ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಸೂದೆ - 2026 ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ)- 2026 ರನ್ನು ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಮೇಘವಾಲ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೂರನೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಡು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯ ನಂತರ, 2029ರ ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 543ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

