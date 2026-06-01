ETV Bharat / bharat

CBSE ತನ್ನ ಲೋಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆಗ್ರಹ

ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಮತ್ತೆ ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಲೋಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

CBSE ON SCREEN MARKING SYSTEM ROW
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ (ANI)
author img

By ANI

Published : June 1, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ) ಯ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಒಎಸ್‌ಎಂ) ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬಿಎಸ್​​ಇ ಮಂಡಳಿಯು ಕೊನೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಲೋಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ: ಈ ಕುರಿತು 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನ ಆರ್‌ಎಫ್‌ಪಿಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆನ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದ 'ಕೋಯಂಪ್ಟ್ ಎಡುಟೆಕ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ತನ್ನ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಒಎಸ್‌ಎಂ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಕೊನೆಗೂ ಅದರ ದೋಷವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೋಯಂಪ್ಟ್' ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಟೆಂಡರ್​​ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಎಸಗಿದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್​ಇ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೋಯಂಪ್ಟ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ, ಕೋಯಂಪ್ಟ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು: ಮುಂದುವರಿದು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೊದಿ ಅವರು ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೈತಿಕತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

JAIRAM RAMESH
DHARMENDRA PRADHANS RESIGNATION
CBSE
CBSE OSM CONTROVERSY
CBSE ON SCREEN MARKING SYSTEM ROW

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.