ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ.. ಅವರು ಟಾಫಿ ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ: ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೀಕಿಸಿದೆ.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 1:03 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಚಾಕೋಲೆಟ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಸರ್ಕಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟಾಫಿ ಹಂಚುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (ಎಫ್ಡಿಐ) ಕುಗ್ಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಿಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಂತ ನೈಜ ವೇತನವು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಮುಂದುವರಿದು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಚೀನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಆಮದುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ವಾಧೀನದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಾನಿಯೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆಯಾದರೂ, ಅವರ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉಲ್ಲಾಸದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವರು ತೇಲುವ ನೋಟದಲ್ಲಿವೆ. ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಇಲ್ಲ.
ದೇಶ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಧಾನಿ ಟಾಫಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ವೈಭವೀಕರಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
