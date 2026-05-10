ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ: ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿದ ಯುವಕ!
ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಜೈಪುರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.
Published : May 10, 2026 at 8:29 PM IST
ಜೈಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ತನ್ನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೈಪುರದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಇಬಿಸಿ) ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹಾಡಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದೀಪೇಂದ್ರ, ಸುಮಾರು 5,364 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಾರಣ ಮಾಡುವುದು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೃಢತೆಯ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಬಲವಾದ ಹಿಮಾವೃತ ಗಾಳಿ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ, ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಚಾರಣವಲ್ಲ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶದ ಪ್ರಬಲ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಷೇಶಚೇತನರು ಸಹ ಇತರರಂತೆ ಸಾಹಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಂಕೇಶ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, 2008 ರಂದು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಪಘಾತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ 33,000 ವೋಲ್ಟ್ ಹೈಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದೆ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ತೋಳು ಲೈನ್ಗೆ ತಗುಲಿ, ಸುಟ್ಟುಹೋದ ನಂತರ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ನಂತರ, ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“ಅಪಘಾತದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗನಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ'' ಎಂದರು.
ನನಗೆ, ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವುದು. ನಾನು ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದವು, ಆದರೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಒಬ್ಬರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 14 ಕಿಮೀ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೀಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಲಿಂಗ್, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಂಗೀ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 228 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬಂಗೀ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಸಾಹಸವು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ನೇಪಾಳದ ಒರಟಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಬಿಸಿ ಚಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದೀಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಕಿಮೀ ನಿಂದ 10 ಕಿಮೀ ಕಠಿಣ ಚಾರಣವನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಶೀತ, ಹಿಮಭರಿತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿತ್ತು.
