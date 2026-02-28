ETV Bharat / bharat

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯುಸಿಸಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ: ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UNIFORM CIVIL CODE
ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ (ETV Bharat)
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ (ಯುಸಿಸಿ) ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸುದೇವಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಛೋಟಿ ಕಾಶಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಮೋತಿ ಡುಂಗ್ರಿ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಳಿ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭ: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬರ್ಸಾನ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು, ನವಮಿಯಂದು ನಂದಗಾಂವ್ ಹೋಳಿ, ಬಿಹಾರಿಜಿ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರದು. ಹೋಳಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಹಬ್ಬಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸಹಜ. ರಾಮಾನುಜ ಪಂಥವು ತನ್ನದೇ ಆದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರಬಾರದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರು.

ಏನಿದು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ? ಯುಸಿಸಿ ಎಂದರೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರದಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು. ಸಂವಿಧಾನದ 44ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:

ಏಕೀಕೃತ ಕಾನೂನು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು.

ಯಾವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯ: ವಿವಾಹ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ: ಸಂವಿಧಾನದ 44ನೇ ವಿಧಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದ್ದೇಶ: ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ತರುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ ಆಗಿದೆ.

