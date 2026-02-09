ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರೆ!
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಜಬಲ್ಪುರದ ಭವಾನಿ ಝಾ ಎಂಬುವರು ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಬಲ್ಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜಬಲ್ಪುರದ ಭವಾನಿ ಝಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯ (ಎಂಎನ್ಸಿ) ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು, ತಾವೇ ಏದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲದಿಂದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನಾ ಹಾದಿ ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ.
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಭವಾನಿ ಝಾ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ''ತಾನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಂತಹ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದು ನಾನೇ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ'' ಎಂದು ಭವಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರೆಯಿಂದ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ: ತಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭವಾನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆಸೆಯಂತೆ ನಾನು 2007ರಲ್ಲಿ ಜಬಲ್ಪುರ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ. ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದೊಂದು ಎಂಎನ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಕೌಸ್ತುಭ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಹೊರಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೇ ಜಬಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ) ತೆರೆದೆವು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆವು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಾವು ಇರುವಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಂದರು. ನಂತರ COVID ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದವು. ಈ ನಡುವೆ ಪತಿ ಕೌಸ್ತುಭ್ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ನಾನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಣಬೆ ಸಾಕಣೆ, ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ... ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಆಸೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹರಸಾಹಸವು ಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭವಾನಿ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ನಾನು, ಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜಬಲ್ಪುರದಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನೋಟಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ತೆರೆದೆವು. ಇನ್ನೇನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಂಡ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಮೀನು ತಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ತೆರೆದ ಹೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಬಹುಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇನಿದು ಅಂತ ತಲೆಬಿಸಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರೆಶ್ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಬಲ್ಪುರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಮೀನು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಂಗಾಸಿಯಸ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ 100 ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಭವಾನಿ ತಮ್ಮ ಮೀನು ಸಾಕಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಭವಾನಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಆಹಾರವು ತಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋನಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂಡದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವು ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ತಂದು ಹಾಕಿದೆವು. ಮೀನುಗಳು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಆರು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ಟನ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಮೀನುಗಳು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 120 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸಾಕಿದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭವಾನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪಾದನೆ, ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಳಕು ಇಲ್ಲ. ಮೀನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಡಜನ್ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದಂತಹ ಖುಷಿ ನನಗಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭವಾನಿ.
