ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್

ಜಬಲ್ಪುರದ ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jabalpur Truck Driver Amarkant Placed An Old Truck On Top Of His Building
ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ನಿಂತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 12:51 PM IST

ವರದಿ: ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಸಿಂಗ್

ಜಬಲ್ಪುರ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) : ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್​ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಕ್​ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಬಲ್ಪುರದ ಅಮರಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್.

ತನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ತುಂಗದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಈ ಟ್ರಕ್​ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಮರಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್, ಈಗ ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿ​ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಈ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಈ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರಕಾಂತ್ ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಈ ಟ್ರಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದರೆ ಟ್ರಕ್​ ಈಗಲೂ ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಟ್ರಕ್​ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಮರಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಕ್ ಕ್ಲೀನರ್​ನಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ: ಜಬಲ್ಪುರದ ಗಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅಮರಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಮೈಹಾರ್ ಬಳಿಯ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಮರಕಾಂತ್, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇದುವೇ ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ತರ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಅಮರಕಾಂತ್ ಅವರು ಸಹ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

"ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸದೃಢ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿನ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಅನುತ್ತೀರ್ಣದ ಬಳಿಕ ನಾನು ನನ್ನ ಓದನ್ನು ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ರಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಗೋ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದೆ. ಅದೇ ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ. ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟ್ರಕ್​ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿ​ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸದ್ಯ ಜಬಲ್ಪುರ-ನಾಗ್ಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವೆ. ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹಳೆಯ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವೆ" ಎಂದು ಅಮರಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಬಲ್ಪುರದ ಟ್ರಕ್ ಡೀಲರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಮರಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ (ETV Bharat)

ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತಾದ ಅಮರಕಾಂತ್ ಜೀವನ: ಒಂದು ರೀತಿ ಇವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಕನ್ನಡದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಿದೆ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. "ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರಕ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಬಳಿಕ ಟ್ರಕ್​ ಓಡಿಸಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಇತರರ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ದುಡಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನನ್ನದೇಯಾದ ಟ್ರಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಟ್ರಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್​ನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೆಗೆಯಲು ಮುಂದಾದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿದಾರರು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸಾಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಟ್ರಕ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವೆ" ಎಂದು ಅಮರಕಾಂತ್ ತಾವು ತುಳಿದ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ: "ಈ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಟ್ರಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ನಾನು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೋಗದ ದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಗವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟ್ರಕ್ ಸಹ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ತಿಂತಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಅದೃಷ್ಟ ಸಹ ಬದಲಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ದುಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲವಾಗಿ ಜಬಲ್ಪುರ್-ನಾಗ್ಪುರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ್​ ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಕ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಖರೀದಿಸಿ ಟ್ರಕ್ ನನಗೆ ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹದ ಕೀಲಿಕೈ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟ್ರಕ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು, ನಾನು ಬಲಿಷ್ಟ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಟ್ರಕ್​ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ನಿಂತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ: ಸಂಬಂಧಿ ರಾಮಾನುಜ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗ ಜನರು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 'ಟ್ರಕ್ ಕಟ್ಟಡ' ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಕ್‌ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್‌ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮರಕಾಂತ್‌ಗೆ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಿಸಿ: "ಈ ಟ್ರಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರಕ್‌ನ ಪರವಾನಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವೆ. ಹತ್ತಿದ ಏಣಿಯನ್ನು ಒದೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದು ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಸಮ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಸಹ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಹಳೆಯ ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮರಕಾಂತ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

