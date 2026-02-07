ETV Bharat / bharat

ಇವರ ಬಳಿ ಇವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತೆಲುವ ಸ್ಟೋನ್​: ಚಿತ್ರ - ವಿಚಿತ್ರ - ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ; ಇವರು ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯ!

ಜಬಲ್ಪುರದ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬುವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತೇಲುತ್ತದೆ.

Gulabchand's Incredible Narmada Collections Include 'Drinking Rocks' And 'Floating Stones'
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (ETV Bharat)
ಜಬಲ್ಪುರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಗೋರಖ್‌ಪುರದ 75 ವರ್ಷದ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಬುವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು 'ಕಲ್ಲು ಮನುಷ್ಯ' ಅಂತಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೋತಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇದೆ.

ಮಾಜಿ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಗುಪ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನೇ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ತೇಲುವ ಕಲ್ಲುಗಳು (ETV Bharat)

ಕಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಲೇ ಫೇಮಸ್​: ಹೀಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಜಿಲ್ಹ್ರಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ, ಗುಪ್ತಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದೇ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಈಜುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗೂಬೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಲು (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ ಈ ಹವ್ಯಾಸ: ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೊಳ, ಬಾವಿ, ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ, ಓರ್ವ ಉದ್ಯಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಜಬಲ್ಪುರದ ಜಿಲ್ಹಾರಿ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಜು ಕ್ಲಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪೋಲೋ ತಂಡ ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.

ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಈ ಹವ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ, "ಈಜಲು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಮರಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಸುತ್ತಳತೆಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡೆ. ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಭಕ್ತರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲನ್ನು ಶಿವನ ರೂಪ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ, ನಾನು ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ನೀರನ್ನು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ, ನೀರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೆದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದೊಳಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗತೊಡಗಿತು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಲು ಅಂತ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರತೊಡಗಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಥೆ" ಎಂದು ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ (ETV Bharat)

"ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ (ಅಗ್ನಿ ಆಚರಣೆ) ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಣಲೆಂದು ಹಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೇ ನೀರು ಹಾಕುವುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗನ ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲು: "ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಬೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಂಗನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಮನೆಗೆ ತಂದಿರುವೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದೇ ತೇಲುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಇತರ ಕಲ್ಲುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದ ರಾಮಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ.

ಗುಲಾಬ್‌ಚಂದ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಬೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಗೂಬೆಯಾಗಿತ್ತೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ನಡುವೆ ಕೊಕ್ಕಿನ ಆಕಾರವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ನರ್ಮದಾ ನದಿಯು ತೀರ್ಥರಾಜ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮರಕಂಟಕ್‌ನಿಂದ ಜಬಲ್‌ಪುರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ತರುವುದುಂಟು. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

