ಮಧ್ಯಭಾರತದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಜೀರುಂಡೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ: ಏನಿವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ?

ಸ್ಥಳೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭೇದಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ದಾಖಲಾಗದ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 3:53 PM IST

ಜಬಲ್ಪುರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣಬೆ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮದನ್ ಮಹಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮದನ್ ಮಹಲ್ ಕೋಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಶೈಲ್ ಪರ್ಣ ಉದ್ಯಾನದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ನಾಮದೇವ್ ಅವರು ಈ ಅಣಬೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1,000 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಪ್ಪು ದುಂಡಾದ ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಚಾರಣಿಗರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯ ನಾಮ್ದೇವ್, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಅಣಬೆಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಣಗಿದ ಮರದ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಛತ್ರಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಓಕ್​ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ: ದೃಶ್ಯ ಗುರುತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಭೇದವು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಓಕ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾದ ಬೊಂಡಾರ್ಜೆವಿಯಾ ಬರ್ಕೆಲೆಯಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಶಿಲೀಂದ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆವಿಷ್ಕಾರ: ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಶೈಲ್ ಪರ್ಣ ಉದ್ಯಾನದ ಪರಿಸರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಡದ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಣಬೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆಮೆ ಹೋಲುವ ಕೀಟ ಪತ್ತೆ: ಅಣಬೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ನಾಮ್‌ದೇವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೀಟ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಚಿಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚುಕ್ಕೆ ಆಮೆ ಜೀರುಂಡೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಕೀಟದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಶೋಧವಾಗಿದೆ.

bondarzewia-berkeleyi-rare-
ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ನಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

