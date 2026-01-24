ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ; ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತಿಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಮಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬುಡ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕೋಕರ್ಬಾಗ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಇರುವ ಕುರಿತು ಚರರ್-ಇ-ಶರೀಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.
ಪಖೇರ್ಪೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದಾಗಿ ನಲ್ಲಾ ಸಂಗೇರ್ವಾನಿ ಬಳಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪಖೇರ್ಪೋರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕುಲ್ಗಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಖಾಜಿಗುಂಡ್ನ ಅಪ್ಪರ್ಮುಂಡಾದಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಾಂಗೊ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು. ನಿರಂತರ ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಜಿಗುಂಡ್ನ ಅಪ್ಪರ್ಮುಂಡ ಗುಜ್ಜರ್ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ರಂಗ್ಟ್ರಾಜಿ (ವಿದ್ಖುಡ್) ದೇವ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ದೇವ್ಸರ್ ಪಿಹೆಚ್ಸಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಡ್ಗಮ್, ಪುಲ್ವಾಮಾ ಮತ್ತು ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಛಾವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಉರುಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ.
