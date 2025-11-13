ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 13, 2025 at 5:41 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಜಿಗುಂಡ್ ಮೂಲದ ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ಪೊಲೀಸರು 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಡಾ ಅದೀಲ್ ಸಹೋದರ ಈ ಮುಜಾಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಬಂಧಿತ 8 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮುಜಾಫರ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ: ಈ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಮುಜಾಫರ್ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, 2021ರಲ್ಲಿ ಉಮರ್ ನಬಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಇದ್ದ. ಈ ಡಾ. ಉಮರ್ ನಬಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
21 ದಿನ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಜಾಫರ್ ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮುಜಾಫರ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈತ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಈತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಜಾಮಿಲ್ ಗೈನ್, ಉಮರ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಟರ್ಕಿಯ ಸಂವಹನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕೇಂದ್ರವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸಂಭಿಸಿದ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ - ಎ -ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖಟ್ಟಾಬ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ATS ಶೋಧ: ಡಾ.ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ತಯಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ವಶಕ್ಕೆ