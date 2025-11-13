ETV Bharat / bharat

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವೈದ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್​ ಕಾರ್ನರ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಹೊರಡಿಸಲು ಇಂಟರ್​ಪೋಲ್​ ಮೊರೆ ಹೋದ ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್​ಕಾರ್ನರ್​ ನೋಟಿಸ್​ ಹೊರಡಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

j-k-cops-move-interpol-for-red-corner-notice-against-kashmir-doctor
ಜಮ್ಮು ಪೊಲೀಸರು (ANI)
author img

By PTI

Published : November 13, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ವೈಟ್​ ಕಾಲರ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಜಿಗುಂಡ್ ಮೂಲದ ಡಾ. ಮುಜಾಫರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊರಡಿಸಲು ಇಂಟರ್​ಪೋಲ್​ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ, ಪೊಲೀಸರು 8 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಡಾ ಅದೀಲ್​ ಸಹೋದರ ಈ ಮುಜಾಫರ್​ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಬಂಧಿತ 8 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮುಜಾಫರ್​ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ: ಈ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಮುಜಾಫರ್​ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, 2021ರಲ್ಲಿ ಉಮರ್​ ನಬಿ ಟರ್ಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈತನೂ ಇದ್ದ. ಈ ಡಾ. ಉಮರ್​ ನಬಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

21 ದಿನ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಜಾಫರ್​ ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮುಜಾಫರ್​ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈತ ಆಗಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಈತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಜಾಮಿಲ್​ ಗೈನ್​, ಉಮರ್​ ನಬಿ ಮತ್ತು ಮುಜಾಫರ್​ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಟರ್ಕಿಯ ಸಂವಹನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಕೇಂದ್ರವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸಂಭಿಸಿದ ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜೈಶ್ - ಎ -ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖಟ್ಟಾಬ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಟ್​ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ATS ಶೋಧ: ಡಾ.ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸಿನ್ ವಿಷ ತಯಾರಿಕಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

INTERPOL FOR RED CORNER
RED CORNER NOTICE AGAINST DOCTOR
DELHI BLAST
INTERPOL FOR RED CORNER NOTICE
J K COPS MOVE INTERPOL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.