ವಾಕ್, ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ
ವಾಕ್, ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ.
Published : February 24, 2026 at 7:09 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಸರ್ಕಾರವು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರದ ಸೋಲಿನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಯು ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಇತರ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕರ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಶ್ರವಣ, ವಾಕ್ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ 128 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನ್ ಹೋಂನ 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಭಿನಂದನ್ ಹೋಂನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮುದಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಶೇಷಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 2023 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಭಿನಂದನ್ ಹೋಂನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬೋಧಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ಶ್ರೀನಗರದ ಇಗ್ನೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಕಡಿಮೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ 36 ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಹೋಂ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶ್ರೀನಗರದ ಐಎಎಸ್ಇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೀಮಾ ನಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಮರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ IASE ಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವರು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದಂತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಂಕೇತ ಭಾಷಾ ಬೋಧಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: