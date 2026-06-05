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ಹೊಸ ಜನಾಂದೋಲನ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ: 2031ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It's Official | Annamalai Announces New People's Movement To Contest 2031 Assembly Election
ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ (ETV Bharat via K Annamalai)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 2:18 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಇದೀಗ ನಿಜವಾಗಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಮುಂದಿನ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅವರು, ಯುವಕರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಆದರ್ಶ, ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸದಸ್ಯರ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ www.wetheleader.org ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಳ್ಮೆಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದೇವೆ: ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಚಳವಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲೂ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ಈ ಚಳವಳಿಯು ತಮ್ಮ ನೆಲದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ಕಿ ಆರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾಡಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಈ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ 2025ರ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಕೇಂದ್ರವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಧುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಿಟ್ಟಪಟ್ಟಿ ಖನಿಜ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಹರಾಜನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಕಲ್ಟ್​ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಬೇಕು: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಟ್​ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು (ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವನು) ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚಳವಳಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನಾಯಕರನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವಧಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಇದ್ದು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಘೋಷಣೆ ನಡೆಸಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ: ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿತಿನ್​ ನಬಿನ್​

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ANNAMALAI 203 ASSEMBLY ELECTION
K ANNAMALAI POLITICS
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