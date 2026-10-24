ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಘರ್ಷ: ಚೀನಾ ಸೇನೆ ಗಸ್ತು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಎಂದ MEA
ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ಆಗಾಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿಬಿಪಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 9:39 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳ ಕ್ಯಾತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶತ್ರುಜೀತ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇಂಬು ನೀಡಿದೆ.
ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪಡೆಗಳು ಆಗಾಗ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿಬಿಪಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವ ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆ (LAC) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಉಭಯ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Bi-Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (October 23, 2026) https://t.co/02UiEhucZG— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 23, 2026
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಚೀನೀ ಪಡೆಗಳು ತಾವು ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ LAC ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ LAC ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಐಟಿಬಿಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಐಟಿಬಿಪಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಕಪೂರ್, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಿ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Enough CLEAN CHITS to China. PM Modi must COME CLEAN before India! Three questions demand answers: 1. NATIONAL SECURITY The ITBP DG's confirmation of continuing PLA face-offs in Arunachal Pradesh is deeply alarming. After Doklam and Galwan, is another serious confrontation unfolding? Reports of Chinese incursions near Taksing emerged in August. Yet, even 47 days after Corps Commander-level talks at Wacha–Damai, reportedly just 180 km away, confrontations continue. Has India's patrolling access been compromised? Arunachal Pradesh is an inseparable part of India. Why is the nation being kept in the dark? 2. ECONOMIC SECURITY Since Galwan sacrifice of 20 Indian Army bravehearts, (FY2020–21), Chinese imports have surged 102%, while India's trade deficit with China has ballooned 155% to $112.16 billion. Even Finance Minister Nirmala Sitharaman admits China obstructs Indian exports. Yet, the Government is easing Chinese investment restrictions and considering PLI benefits for eligible China-linked ventures. Has Make in India become Import from China? 3. DIPLOMATIC ACCOUNTABILITY At least 23 reported Modi–Xi meetings and interactions, 25 Special Representatives' rounds involving NSA Ajit Doval, 36 WMCC meetings, and successive SCO and BRICS Summits. What tangible results have these engagements delivered? Have India's pre-May 2020 patrolling rights been fully restored? Our Armed Forces have our complete confidence. But National security demands accountability, not diplomatic photo opportunities & Hugplomacy! Instead of attacking the Opposition, PM Modi must take Parliament and the Nation into confidence. https://t.co/WxHQ2ZtKV4— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 23, 2026
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್: 'ಎಕ್ಸ್' ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಗೆ, "ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಿ ಸೇನೆ (PLA) ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖಾಮುಖಿ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದು ಐಟಿಬಿಪಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಡೋಕ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಗಲ್ವಾನ್ ನಂತರ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಚೀನಿ ಪಡೆಗಳು ಒಳನುಸುಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಗಾಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ 20 ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಯೋಧರ ಬಲಿದಾನದ ನಂತರ (FY2020-21), ಚೀನಾದ ಆಮದು ಶೇ.102 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯು ಶೇ.155 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ $112.16 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿಗೆ ಚೀನಾ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಚೀನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು PLI ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಮದು ಆಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೋದಿ-ಕ್ಸಿ ಸಭೆಗಳು, NSA ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಒಳಗೊಂಡ 25 ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಭೆ, 36 WMCC ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು BRICS ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿದೆ? ಭಾರತದ 2020 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ವದ ಗಸ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?. ನಮ್ಮ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಫೋಟೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಅಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜುಲೈನಿಂದ, ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬದಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
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