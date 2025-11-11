ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ: ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು
ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2025 at 1:58 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 20 ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಜನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದೆ. ಕೆಲವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: " i saw the flames from my house and then came down to see what had happened. there was a loud explosion. i live nearby," said local resident rajdhar pandey pic.twitter.com/mPVLWdxLPP— ANI (@ANI) November 10, 2025
ಧರ್ಮೇಂದರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್(HR26 CE 7674) ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. "ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಕಾರಿನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾರನ್ನು ನದೀಮ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನಗಳು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದವು. ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಗಾಜಿನ ಫಲಕಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
#WATCH | Delhi: Blast near Red Fort | " when we saw someone's hand on the road, we were absolutely shocked. i can't explain it in words..." said a local to ani pic.twitter.com/vmibMbPFUk— ANI (@ANI) November 10, 2025
ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸುನಿಲ್ ಸೇಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಫೋಟವು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪಿಸಿತು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿತು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತು. ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದರು. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕೈ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಭಯಾನಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ನೆನೆದರು.
#WATCH | Delhi: " i never heard such a loud explosion ever in my life. i fell three times due to the explosion. it felt as if we were all going to die..." said a local shopkeeper to ani https://t.co/mNFJMPex0i pic.twitter.com/KQcbOYYNu6— ANI (@ANI) November 10, 2025
"ಸ್ಫೋಟದ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ, ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಯಾರೋ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಬಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪರ್ವೀನ್ ಅವರ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ನಿವಾಸಿ ಆದಿತ್ಯ ರಜಪೂತ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
