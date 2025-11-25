ETV Bharat / bharat

ಶೀಘ್ರವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ ; ISRO ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್

2027ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ISRO to launch American satellite soon
IRISET ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 7:27 AM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ISRO, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಂಚ್​ ವೆಹಿಕಲ್​ ಮಾರ್ಕ್​ -3 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ: ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 3 ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜಂಟಿ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತ ಕೈಗೊಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IRISET 68ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ: ಸೋಮವಾರ ತರ್ನಾಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆ (IRISET) ಯ 68 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ - ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮಾರು 10,000 ರೈಲುಗಳನ್ನು ನೈಜ - ಸಮಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ: 2027ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು 2028 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರ ರವಾನೆ- ಇಸ್ರೋ ಪ್ಲಾನ್; ದೇಶೀಯ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರಿಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಗುರಿ 2040 ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕ 'ಜ್ಞಾಪದೀಪ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. IRISET ಡಿಜಿ ಶರತ್‌ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು.

