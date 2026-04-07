ಇರಾನ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ; ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಟೆಹ್ರಾನ್​​

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆಯು ಇರಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್‌ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 1:49 PM IST

Updated : April 7, 2026 at 1:57 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನಿನ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆ, ಮುಂದಿನ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಇರಾನ್​ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸೇನೆಯು ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಪ್ರಿಯ ನಾಗರಿಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇರಾನ್ ಸಮಯ 21:00 ರವರೆಗೆ, ನೀವು ಇರಾನ್‌ನಾದ್ಯಂತ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ದಯೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

45 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್​​​ಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಾವು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಂಗಳವಾರ ಇರಾನ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶವನ್ನೇ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಯುದ್ಧ ಯೋಜನೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಮೆಹ್ದಿ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಸಲಹೆಗಾರ ಮಹ್ದಿ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಅವರು, ಟ್ರಂಪ್ ಶರಣಾಗಲು ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸುಮಾರು 20 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯವಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನಾನು ನೀಡಿದ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ ಇರಾನ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ: ಟ್ರಂಪ್​ ಧಮ್ಕಿ

