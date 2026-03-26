ಯುದ್ದದಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಸ್ಟವ್​​ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ, 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾಲು ಮಾರಾಟ!

ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಮರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಆತಂಕದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ ಸ್ಟವ್​ ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

INDUCTION STOVES
Published : March 26, 2026 at 8:16 PM IST

ಅಜ್ಮೀರ್ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಗೃಹಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಕುಳಿತರೆ ಆಗದೆಂದು ತಿಳಿದು ಇದೀಗ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​​ ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವವ್​​ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜನ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್‌ದಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜನ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಮೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಗರದ ಬುಹುತೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್‌ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Israel US And Iran War: Demand for induction stove increases
10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾಲು ಮಾರಾಟ: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೀಶ್ ಗರ್ಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜನರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಬಹುದು. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗಳು ಸಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟವ್​ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 1400, 1600, 1800 ಮತ್ತು 2200 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸದ್ಯ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ 2200 ರಿಂದ 4500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ: ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್​ಗಿಂತ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ 5 ರಿಂದ 8 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಈ ವೆಚ್ಚವು LPG ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್‌ನ ಬೆಲೆ 15 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್-ಫ್ಲೇಟ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ತಳವಿರುವ ದೇಶೀಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇನ್ - ಫ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟವ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಮನೀಶ್ ಗರ್ಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಬಳಕೆ: ಅಡುಗೆಗೆ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಟಿ, ಸಬ್ಜಿ, ಬ್ರೆಡ್, ಕೇಕ್ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 130 ರೀತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್‌ನಿಂದ 12 ಲೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1800 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಂದ 2200 ವ್ಯಾಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 4.5 ಸಾವಿರದಿಂದ 12.5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮನೀಶ್.

Israel US And Iran War: Demand for induction stove increases
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಕೊರತೆ: ಜನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ 21 ದಿನಗಳಿಂದ 25 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 25 ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುವವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾದರೆ ಏನು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳು ಕೇಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ, ವರ್ಷಿಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರಿಂದ 30 ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಡುಗೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದಾದ ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್‌ಗಳು, ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಜಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗೆ 1800 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಂಡಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಈಗ 2800 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಹುಲ್ ಅರೋರಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಯುದ್ಧದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾವು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಬರುವಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​​ ಖರೀದಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೌವ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಾಲಿ. ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್​ ಬಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೊಡುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದರೆ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಆಯ್ಕೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುವಂತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

