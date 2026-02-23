ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ 'ಐರನ್ ಡೋಮ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಐರನ್ ಡೋಮ್
ಐರನ್ ಡೋಮ್ (IANS)
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಯಾನಿವ್ ರೇವಾಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಐಎಎನ್ಎಸ್‌ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೇವಾಚ್ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ರೇವಾಚ್ ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೇವಲ ಸಭೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಕುರಿತು..: ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಎಂಬುದು ದೇಶದ ಒಳಬರುವ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ರಾಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಗುಂಪು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಲಾಂಚರ್‌​ಗಳು, 20 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್‌ ಇರುತ್ತವೆ. ರಾಡಾರ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಕೆಟ್​ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾಯಿಸಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೀಳಲು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

