ಆಶ್ಕೆಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
Published : February 20, 2026 at 10:24 AM IST
ನವದೆಹಲಿ : ಆಶ್ಕೆಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ನಡೆಸಿದ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, "ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಅಶ್ಕೆಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬುಧವಾರ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಕೆಎಎನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರರ ಗುಂಪೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರನ್ನು ಥಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
The attack on two Indian workers yesterday in Ashkelon by delinquents is absolutely unacceptable.— Israel in India (@IsraelinIndia) February 19, 2026
The Israeli police have caught the perpetrators and will bring them to justice.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರು, "ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಶ್ಕೆಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ಜನಾಂಗೀಯ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೊದಲ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಇದು ಕೊನೆಯದಲ್ಲದಿರಬಹುದು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಖೇರಾ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Yesterday, two Indian citizens were brutally attacked in Ashkelon, Israel.— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) February 18, 2026
It was a premeditated racist assault, planned over private chats. This is not the first such attack. And sadly, it may not be the last.
The government’s failure to generate adequate employment at home… pic.twitter.com/ZPFYcrrfj1
'ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್ 'ಸ್ನೇಹ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಮೌನವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ?" ಎಂದು ಖೇರಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ನಂತರ, ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ?: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು, ನೌಕಾಪಡೆ