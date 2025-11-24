ETV Bharat / bharat

ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ದುಬೈ ಏರ್​ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನ (PTI)
ನವದೆಹಲಿ: ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಚ್‌ಎಎಲ್) ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

"ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದುರಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆ ವಿಮಾನದ ಭವಿಷ್ಯದ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್​​ಶೋಮಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ (ಐಎಎಫ್) ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಐಎಎಫ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

"ದುಬೈ ಏರ್​ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (LCA) ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಪೈಲಟ್‌ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್‌ಸಿಎ ತೇಜಸ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ಏರ್​ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.

ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ದುಬೈ ಏರ್​​ಶೋ ವೇಳೆ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ನಮಾಂಶ್ ಸ್ಯಾಲ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಟಿಯಾಲ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಫ್ಶಾನ್ ಅವರು ಪತಿಯ ಮೃತದೇಹವಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 34 ವರ್ಷದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ನಮಾಂಶ್ ವಾಯುಸೇನೆಯ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಅಫ್ಶಾನ್ ಕೂಡಾ ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ದಂಪತಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಆರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈನಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ದುರಂತ: ಕುಟುಂಬದ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್​ ನಮನ್ಶ್; ಪತ್ನಿಯೂ ಏರ್​ಫೋರ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ

ದುಬೈ ಏರ್‌ಶೋದಲ್ಲಿ HAL ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲಟ್​ ದುರ್ಮರಣ

