ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ISB ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ISBಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : April 3, 2026 at 9:58 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್- ISBಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 450 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೈಲಜಾ ಕಿರಣ್, ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಎಂಡಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈಟಿವಿ ಎಂಡಿ ಬಾಪಿನೀಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಐಎಸ್ಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿಜಾತ ಸಸಿಯನ್ನು ನಡೆಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ರಾಮೋಜಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.
ಐಎಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರಾಮೋಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಇದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಅತಿಥಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್, ಐಎಸ್ಬಿ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಐಎಸ್ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಮನ್ವಾನಿ, ಡೀನ್ ಮದನ್ ಪಿಲ್ಲುಟ್ಲಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಜಿವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿ ರಾಜು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಎಂಡಿ ಕಿರಣ್, ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜೀವನವಿಡಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಐಎಸ್ಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಮನ್ವಾನಿ ದಾನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈನಾಡು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ, ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಎಸ್ಬಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಐಎಸ್ಬಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಾಮೋಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
'ವೈಭವೋಪೇತ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯದು': ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭಾರತದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಗ್ಲೋರನ್: 2,500 ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ